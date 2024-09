Læge dømt for svindel - nu skal lukket udvalg åbnes mere op

Tirsdag blev Svendborg-lægen Jette Aaen dømt to år og seks måneders fængsel i retten i Svendborg efter en sag om svindel for 4,2 millioner kroner med falske ydelser.



En sag, der har været undervejs i over tre år, og som har krævet granskning og gennemgang af journaler og ydelser - blandt andet i regionens Samarbejdsudvalg for Almen praksis og Speciallæger. I udvalget sidder regionspolitikere og lægerne selv.

I modsætning til alle andre regioner i landet laver Region Syddanmark ikke offentlige dagsordener og referater fra de møder, hvor læger og regionen blandt andet behandler ”uheldige” sager om snyd og fejlopkrævninger.



Indtil nu.

Kort efter retssagen tirsdag i sidste uge sagde formand for Samarbejdsudvalget, Pernelle Jensen, til TV 2 Fyn, at hun nu ville sætte sagen om mere åbenhed på dagsordenen ved førstkommende møde i udvalget. Et møde, der finder sted i dag, onsdag.

- Jeg vil gerne være med til at åbne dagsordenerne mere op, så vi også følger de andre regioner. Det har vi haft en kort drøftelse om i samarbejdsudvalget, og jeg vil også sætte det på næste dagsorden. Men det er også noget, vi skal blive enige om.

Sagen skal på bordet

Ifølge formand for Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark, Birgitte Ries Møller, er der for hende og medlemmerne, ikke umiddelbart noget i vejen for at åbne mere for sagerne.

- Det drøfter vi, det er ikke nogen stor sag for os. Det er vores almindelige arbejde, så hvordan vi åbner dagsordenen for det ene og det andet, det kan vi jo altid snakke om, siger hun, da TV 2 Fyn spørger hende til mere åbenhed.

På dagens møde i Samarbejdsudvalget er mere åbenhed blevet drøftet. Udvalget har dog ikke endeligt truffet nogen beslutning om, at åbne for mere gennemsigtighed, lyder det.