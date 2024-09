Læge Jette Aaen skal i fængsel efter millionsvindel - politi tager penge i boliger

Anklagemyndigheden argumenterede under sidste uges retsmøde for, at sagen fra Svendborg straffemæssigt kan sammenlignes med en sag fra 2021, hvor en overlæge blev idømt tre års fængsel for snyd med blodprøver på to hospitaler i hovedstaden ved at have fiflet med blodprøve-kontrakter og sendt 3,7 millioner kroner til et schweizisk selskab.