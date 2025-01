Politi opgiver sag mod læge

Alarmerede kommunen

Michael Kavin fandt larven i Holluf Pile, og straks efter fundet begyndte han at lede efter en rede.

- Jeg ville gerne finde larvereden, så jeg kunne bevise, den boede her, inden jeg begyndte at gøre en hel masse og genere folk med, at der var en farlig larve i området, hvis ikke jeg med sikkerhed kan sige det.

I august mente han så, at det var på tide at alarmere Miljøstyrelsen, der derefter kontaktede Odense Kommune. Det gjorde han tilfældigvis på samme tid som en anden borger, der rent faktisk kunne dokumentere med et billede af en larverede.

Indtil nu har Odense Kommune registreret omkring 800 reder, og det er første gang, at der er fundet reder af den særlige natsværmer i Danmark. Indtil nu har der kun været observeret hanner, og da de ikke lægger æg, er de ikke en trussel.

På Bornholm har man også i længere tid kendt til fyrreprocessionsspinderen, der ofte forveksles med egeprocessionsspinderen. Egeprocessionsspinderen betragtes som den lede fætter.

- Nallerne væk

Hårene fra larven kan give alvorlige allergiske reaktioner som hudirritation, kløe, udslæt, øjenirritation, feber og i særlige tilfælde vejrtrækningsproblemer.

- Hvis man ser et eller andet mærkeligt på et egetræ, så skal man bare holde nallerne væk. Lad være med at gå hen og lege med det, lyder opfordringen fra Michael Kavin.

Han opfordrer samtidig Odense Kommune til at få fjernet rederne hurtigt muligt.

- Det langsigtede problem er at få reguleret denne her bestand, men jeg tror ikke, man kan få udryddet den, lyder hans vurdering.

Odense Kommune er i øjeblikket ved at finde ud af, hvordan man vil bekæmpe larverne. Indtil nu er arbejdet med at lokalisere samtlige reder fortsat i gang.