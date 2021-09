Lægefusk kan skade patienter i årevis - det skal koste, mener forening

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har oplyst, at Styrelsen for Patientsikkerhed lige nu undersøger lægeparret, efter den har modtaget ”konkrete henvendelser, der rejser bekymring om mulige faglige svigt.”

Forfølger patienter i årevis

Svindlen med lægejournalerne er ikke kun et problem, mens den står på. Det er noget, der kommer til at forfølge de forurettede patienter, sådan som reglerne er i øjeblikket, påpeger Patientforeningens formand.

- Vi skal have nogle andre regler for at rette i patientjournaler, for det kan ikke passe, at de her lægers rettelser skal forfølge patienterne i årevis med sygdomme, de aldrig har haft, eller behandlinger, der aldrig er gennemført, siger han.