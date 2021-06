Lægefusk: Sundhedsminister svarer på spørgsmål

IT-systemer kan afsløre snyd

De to læger i Svendborg, Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen, har erkendt, at de har fået over en million kroner for meget udbetalt fra regionen, og at det har stået på i tre år.TV 2 Fyn har dog været i kontakt med nuværende og tidligere patienter, som fortæller om tilfælde af sundhedsydelser, som de ikke kan genkende, der ligger mellem 15 og 20 år tilbage i tiden.

Jane Heitmann har også spurgt sundhedsministeren om, om alle regioner i Danmark bruger samme it-system til at afsløre eventuel snyd i de praktiserende lægers honorering.



Hvis der er forskel i systemerne, vil Jane Heitmann også gerne have beskrevet fordele og ulemper ved de forskellige systemer. Her svarer ministeren, at fire ud af fem regioner bruger samme system, og at systemerne har samme mulighed for at kontrollere, om der er uberettigede honoraropkrævninger.