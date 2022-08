Lægemangel får alarmen til at ringe: - Der skal kunne vælges mellem mere end to

Lægemanglen i det sydfynske får nu alarmklokkerne til at bimle hos formanden for lægeforeningen i Svendborg.

11 ud af de alt 14 lægepraksisser er lukket for nye patienter som det er nu.

Ifølge Bo Libergren (V), der sidder i Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, så er manglen alvorlig.

- Det ligger jo i det med egen læge, at det er en, man vælger. Og derfor skal der altså helst være mere end en eller to læger at vælge i mellem, siger han.

I Region Syddanmark er de opmærksom på situationen. Endda i en sådan grad at Svendborg lige er kommet på observationslisten for lægemangel - som den eneste fynske kommune.

Tilflytning giver fyldte bøger

Hos Praktiserende Lægers Organisation i Svendborg er formand Søren Møller Petersen ret overrasket over, at kommunen nu optræder på observationslisten.

- Jeg tænker, at det er første gang, jeg hører at Svendborg er på den liste. Jeg tænker, at det er nyt for mig, og jeg tænker, at det har nok noget med tilflytningen at gøre.

Og det med tilflytning kan han have ret i. De seneste år har Svendborg Kommune oplevet en massiv tilflytning, som lige nu ser ud til at fortsætte.

Ifølge Svendborg kommune, vil tilvæksten frem mod 2023 være med omkring 1700 borgere. Borgere, der alle skal have en læge.

- Det er da en udfordring. Både for samfundet, os som læger og for patienterne, siger Søren Møller Petersen.

Han er selv praktiserende læge og åbnede Familielægerne i Svendborg for et år siden med et nul-ydernummer. Det vil sige, at ingen patienter var tilknyttet i forvejen - og her oplevede de altså at blive fyldt op på 3 måneder.

- Det gik meget hurtigt med at blive fyldt. Det fortæller, at der nok er rigtig mange patienter, der går og mangler en læge.

Hver læge i Svendborg har i gennemsnit 1656 patienter tilknyttet deres praksis - hvilket er over normalen på 1600.

- Personligt mener jeg nok, at det bedste vil være, at der var færre patienter per læge. Måske sådan 1000 - 1200.

Alligevel er formanden for Praktiserende Lægers Organisation i Svendborg ikke bekymret.

- Det er ligesom et trafiklys. Der er grønt, gult og rødt. Nu er der så gult, og det betyder opmærksomhed. Det røde er så når der faktisk bliver erklæret lægedækningstruet.

SDU sikrer Fyn

I andre dele af landet står det dog mere grelt til end i Svendborg. I Sønderjylland er flere kommuner decideret lægedækningstruet.

Men på Fyn er vi godt hjulpet på vej af medicinstudiet på SDU i Odense, lyder det fra Venstres Bo Libergren.

- Vi danskere er ikke så mobile. Vi bliver gerne, der hvor vi er uddannet. Og det betyder så, at der er en rigtig god lægedækning i den fynske del af regionen. Og nogle større udfordringer i dele af Jylland.

Og netop på uddannelsesfronten følges udviklingen. Her er antallet af optagne på medicinstudiet blevet opnormeret flere gange. Dog skal der tålmodighed til siger Søren Møller Petersen.

- Fra der bliver taget en beslutning, til at der er flere læger, kan der godt gå 10-12 år.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen, hvor Bo Libergren er formand, skal behandle lægesituationen i regionen - herunder på Fyn og i Svendborg - i næste uge.