Lægemangel rammer skævt: Svendborg slås med Odense om alt for få speciallæger

Særligt sygehusgangene uden for de store studiebyer er hårdt ramt af den aktuelle lægemangel.

Det fortæller cheflæge på Svendborg Sygehus Mette Worsøe.

For selvom Svendborg er tæt på landsdelens helt store studieby Odense, så rammer lægemanglen stadig hendes medicinske afdeling ekstra hårdt.

- Vi mangler to speciallæger i lungemedicin, en mavetarm mediciner og to gigtlæger lige nu, fortæller Mette Worsøe.

Hun oplever, at de speciallæger, der er, søger mod Odense frem for Svendborg.

Regionsrådsformanden i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), giver hende ret.

- Der nogle geografier, der er mere udfordret end andre. Det er sværere at rekruttere, jo længere man kommer væk fra de store universitetsbyer, lyder det fra regionsrådsformanden.

Må udskyde patienter

Og den skæve rekrutteringskamp kan mærkes blandt kollegaerne.



- For patienterne skulle det helst ikke betyde noget, fordi vi laver om på arbejdsfordelingen, forsikrer Mette Worsøe.



Nogle gange, kan dine kollegaerne så ikke mærke, at der mangler en lægekollega?

- Jo, det kan de godt. Altså i lungemedicin, hvor vi har to speciallæger, kan de godt mærke det, hvis den ene er på kursus, for så er der kun en tilbage. Og så kan man godt mærke at det, svarer Mette Worsøe.

Det kan betyde, at de tilbageværende læger mangler en at spare med, mangler en til at undervise - eller i værste konsekvens, at patienter må udskydes.

Udbud ikke fulgt med

At det er kommet dertil skyldes, at udbuddet af speciallæger ikke er fulgt med efterspørgslen, siger Mette Worsøe.

- Det er jo ikke fordi, der sidder en masse ledige lundemediciner andre steder i landet og ikke vil til os, forklarer hun.



- Vi har været ude og undersøge markedet. Der er ikke ledige lungemediciner at få lige nu.



Lige nu er der 312 ledige stillinger i alt i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.



Forskning skal tiltrække

Ifølge Jes Søgaard, der er professor i sundshedsøkonomi, kan en løsning for de hårdt prøvede sundhedstilbud uden for de store studiebyer være at løfte muligheden for efteruddannelse.



- Vi ved, at det betyder meget for læger at kunne udvikle sig klinisk, forskningsmæssigt og på anden vis, siger Jes Søgaard og tilføjer:

- Det er nok en ting, som regionen skal begynde at se lidt mere på, og gøre de her stillinger mere attraktive.



Det er dog noget, som Mette Worsøe fra Svendborg Sygehus allerede arbejder fokuseret med.

-Vi satser rigtig meget på at have en godt uddannelses- og arbejdsmiljø, samtidig med at vi arbejder med at give mulighed for mere forskning og innovation, siger Mette Worsøe.

Lægemanglen betyder, at ventelisterne vokser. Se hvor du skal vente længst på en undersøgelse her.