Læger opfandt falske operationer for Henriette: - Det triggede min PTSD helt vildt

Hun forklarer nemlig, at hun ikke er så god til det digitale, men heldigvis insisterede en veninde på, at hun tjekkede.

Og der gemte sig grumme overraskelser.

For det skulle vise sig, at der blandt andet var skrevet flere operationer i førtidspensionistens journal, som aldrig havde fundet sted.

Selv påpeger Henriette Hoberg, at der er påfaldende omstændigheder ved, at lægerne Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen netop havde valgt hendes journal til deres svindelnummer.

- Jeg er fritaget for digital post, så at hun kan finde på at vælge netop en som mig, siger Hoberg forarget.

PTSD brød ud

Patienten, der er kommet i lægehuset i en årrække, fortæller også, at hun ekstra udsat for at blive påvirket i en situation som denne.

- Det triggede min PTSD helt vildt, at jeg faktisk er kommet et sted, hvor de har haft min fortrolighed, og jeg har siddet og givet dem en masse, og så har de misbrugt min tillid.

- Jeg blev ked af det, og jeg blev også vred.

Den 47-årige kvinde er også forarget over, at hun skal betale for at komme ud af en situation, hvor andre har svindlet med hendes oplysninger.

Det koster nemlig 210 kr. at skifte lægehus. Noget, som Hoberg både har fået bekræftet af kommunen og regionen.