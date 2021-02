Et menneske kan få brug for organer, når en sygdom har beskadiget et organ så meget, at det har en meget lav funktion. Når man bliver så syg, at der ikke er anden udvej, bliver man sat på venteliste til at blive transplanteret.

Ved slutningen af 2020 stod 408 mennesker på venteliste, mens 403 mennesker fik et eller flere nye organer i løbet af året. 32 af dem fik et nyt hjerte, mens 29 fik et nyt sæt lunger.

Af dem, der døde i 2020, var 124 af dem organdonorer.

Kilde: Dansk Center for Organdonation