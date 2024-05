Læs eller genlæs livebloggen: Får Sandie erstatning for at kommunen tog hendes børn?

Onsdag var det advokater for sagsøger og sagsøgte, der skulle overbevise retten i Svendborg om, at Sandie Hansen skal have erstatning eller det modsatte. Hovedpersonen selv sad på tilskuerrækkerne med følelserne uden på tøjet.