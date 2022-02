Landsholdsbobler forlænger med GOG trods udlandstilbud

Den 21-årige landsholdsbobler Simon Pytlick har forlænget sin kontrakt med GOG til sommeren 2025.



Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Det var egentlig ret nemt at vælge. Jeg trives rigtig godt i GOG. Og jeg tror på, hvis jeg skal nå så langt som muligt i min karriere, så er det her det rigtige for mig lige nu, siger han.

- Det var mange ting, der gjorde, at jeg har forlænget kontrakten. Vi er et utrolig godt hold, og jeg har det virkelig godt med mine holdkammerater, så det er her, jeg skal være.