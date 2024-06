Landsholdslegende stod i spidsen, da Thurø-veteraner mødte tysk kæmpe

Derefter gik turen til FC Barcelona - og derfor var det jo nærliggende for to år siden at hente legenden ind som træner til old boys-kampen på Thurø dengang, og det var altså en så stor succes, at han igen har taget turen fra Vejle og til det sydfynske ø-hav.

- Nu kommer jeg ikke særligt meget ud til sådanne arrangementer, og jeg kender Ulrik (Sand Larsen, tidligere divisionsspiller i Svendborg fB og arrangør af kampen, red.) særdeles godt og er gode venner med ham og det samme med Søren (Laulund, arrangør og træner, red.). Så det var ikke svært at sige ja til, siger Allan Simonsen.

Lokket på banen igen

Allan Simonsen og Ulrik Sand Larsen var ikke de eneste fodboldkoryfæer, der prydede græstæppet både indenfor og udenfor kridtstregerne. Viggo Jensen, der har en fortid i netop FC Bayern München, fik også nogle minutter på banen - vel at mærke for det tyske 'Grand Old Masters'-hold.

Det var slet ikke meningen, at Viggo Jensen skulle trække i støvlerne igen, men i selskabeligt lag, kan de fleste overtales til det meste. Således også 76-årige Viggo Jensen.

- Jeg var sammen med de andre spillere i går, hvor vi spiste sammen, og nu har jeg de her støvler, der er lidt for små, siger Viggo Jensen med henvisning til, at den pludselige overbevisning om at skulle deltage i kampen betød, at han skulle ud og låne fodtøj til kampen.

Godt og vel et kvarter fik han på banen, og ved stillingen 0-0 lod han sig udskifte - så at sige. For Viggo Jensen fungerede som en slags ekstra spiller på banen for tyskerne.

- Ja, nu skal jo passe på det ikke bliver for lang tid (på banen, red.), siger Viggo Jensen lettere forpustet, men smilende i sekunderne efter han forlod banen.

Kampen endte i øvrigt 3-1 til de sydtyske gæster, men det var sekundært på en lørdag, hvor hyggen og samværet var i højsædet.