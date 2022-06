Landsstævne: Tre gode råd til at undgå trafikkaos i Svendborg

Der bliver massivt pres på den fynske infrastruktur i den kommende weekend.

Allerede fra mandag vil der være trafikale ændringer i Svendborg, hvor op mod 50.000 mennesker ventes at besøge byen i forbindelse med Danmarks største idrætsfestival, DGI Landsstævnet.

Særligt udfordrende bliver lørdag den 2. juli, hvor der både er DGI Landsstævne i Svendborg, og Nyborg samtidig skal være målby for årets 2. etape af Tour de France, der fredag begynder i Danmark.

Udover det stigende antal turister, der altid kommer til Svendborg og Sydfyn, når der står sommerferie på kalenderen, kommer 20.000 landsstævnedeltagere, 4.500 frivillige og op mod 25.000 daglige gæster til at fylde godt i bybilledet.

Udover altså alle de lokale, som bor der i forvejen.

- Vi appellerer til svendborgensernes tålmodighed, for vi ved godt, at det bliver bøvlet, siger Karen Beldring, der er kommunikationskonsulent i Landsstævnesekretariatet i Svendborg Kommune.

Kommunen har lavet er række trafikale ændringer for at imødegå de mange ekstra mennesker, der skal rundt i Svendborg fra torsdag til søndag.

Blandt andet er der ekstra busruter, ligesom både bybusser og flextrafik vil være gratis for alle i de fire dage. Men der er også en række veje, der vil være lukket.

- Det er ikke lavet for at gøre livet surt for nogen, men for at vi kan afvikle Landsstævnet på en tryg og sikker måde for alle. Så vi håber, at folk vil bære over med det. Vi ved godt, at det kan være træls for nogen, så vi appellerer til deres forståelse for arrangementet, siger Karen Beldring.

Hun håber, at alle dem, der har mulighed for det, vil vælge cyklen som transportmiddel rundt til de forskellige områder under Landsstævnet.

- Tag cyklen og parker den i de midlertidige cykelparkeringspladser ved Bendixen på Jessens Mole, Rådhusgården, Voldgade og Ryttervej, siger Karen Beldring.

Store indfaldsveje spærres

Såvel Landsstævnet, der er Danmarks største idrætsfestival, som Svendborg Kommune og Fyns Politi har lavet flere tiltag for at undgå, at trafikken kommer til at sande fuldstændig til især i det centrale Svendborg og omkring havnen.

På Svendborg Kommunes hjemmeside kan du se en lang liste med detaljerede trafikale ændringer for de enkelte veje, gader, områder og indfaldsveje.

På oversigten kan du blandt andet læse, at flere af de større indfaldsveje mod byens centrum vil være spærret.

Brogade, Gerritsgade, Korsgade, Sankt Nicolai Gade, Sankt Nicolai Kirkestræde, Klosterstræde, Pistolstræde, Fruestræde ved p-pladsen samt Kyseborgstræde bag Kvickly vil alle være spærret for gennemkørsel i følgende tidsrum:

Onsdag den 29. juni klokken 09.00 til klokken 03.30

Torsdag den 30. juni klokken 09.00 til klokken 03.30

Fredag den 1. juni klokken 09.00 til klokken 03.30

Lørdag den 2. juli klokken 09.00 til klokken 03.30

Søndag den 3. juli klokken 09.00 til klokken 14.00

Politiet: Vær tålmodige

Fyns Politi kommer til at være synlige i både dag- og nattetimerne, ligesom der også vil være sejlende patruljer for at opretholde god ro og orden på vandet.

De opfordrer alle de bilister, der skal ind til Svendborg eller igennem byen under afviklingen af Landsstævnet, om at væbne sig med tålmodighed, inden de kaster sig ud i trafikken.

- Vi håber, at både gæster og lokale vil tage tålmodighedshatten på i de dage her, for der er ingen tvivl om, at det kommer til at lægge et pres på Svendborgs infrastruktur. Det kan slet ikke undgås, når der er så mange mennesker, siger politikommissær Rasmus Tyllesen fra Fyns Politi.

Han opfordrer borgerne til at holde sig orienteret på Svendborg Kommunes hjemmeside, hvor alle afspærrede områder er markeret.

- Men hav tålmodighed - og tag cyklen, hvis du er fra lokalområdet, siger Rasmus Tyllesen.

I det hele taget vil der være en lang række ændringer i trafikken i Svendborg, og TV 2 Fyn har derfor bedt Fyns Politi om at komme med tre gode råd til, hvordan du kan undgå de værste trafikale udfordringer i og omkring Svendborg centrum under Landsstævnet.