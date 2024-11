Landstræner hylder Morten Stig Christensen

Måske en af de største personligheder i dansk håndbold.

Sådan omtaler Nikolaj Jacobsen, der selv er tidligere dansk håndboldspiller og nuværende landstræner for herrelandsholdet i håndbold, den nu afdøde Morten Stig Christensen over for TV 2 Sport.

- Morten har haft en kæmpe betydning for, at håndbolden står, hvor den gør i dag. At vi på begge køn er en stormagt, siger Nikolaj Jacobsen til TV 2, der uddyber, at det er "Mortens fortjeneste".

På det mere personlige plan kalder håndboldlandstræneren Morten Stig Christensen for "en varm, kærlig og sjov mand" med et "humoristisk sind":

- Jeg tror, det bliver svært at finde nogen, der kan sige noget negativt om Morten. På den måde er det også vanvittigt trist. Lige er vi alle sammen hårdt ramt, men der er ikke nogen tvivl om, at Anne og Mortens fem børn – det er lige nu ubærligt at stå og tænke på, hvordan de har det.