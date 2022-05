Lange ventetider på OUH: Karl Aage skal endelig opereres efter et år i smerter

Corona og konflikt forlængede ventetider

På ortopædkirurgisk afdeling i Svendborg er de ellers blandt landets bedste til at få knæopererede patienter hurtigt igennem systemet.

Men en epidemi og konflikt gik ifølge den ledende overlæge ud over ventetiden.

- Det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over. Én af grundene er blandt andet, at vi har haft corona, og det betød, at vi skulle lukke ned for alt ikke-akut aktivitet. Det har vi selvfølgelig gjort. Efter coronaen kom sygeplejerskekonflikten, og da den var overstået, så skulle sygeplejerskerne afvikle ferie. Det betød igen, at vi skulle lukke ned for alt det planlagte kirurgi, siger Lonnie Froberg, der er ledende overlæge.

Er der noget I kan gøre bedre, for at indhente det her efterslæb?

- Vi kan altid blive bedre, og i det hele taget gøre vores forløb bedre. Det arbejder vi kontinuerligt på. Et af de her tiltage med at sende folk hjem samme dag, som de bliver opereret, er jo med til at give luft i systemet.

Men det er altså ikke nok til at undgå lange ventetider for patienter som Karl Aage Grumstrup.