Langeland mangler over 25 millioner kroner næste år

Langeland Kommune har onsdag præsenteret årets sparekatalog, hvor der er flere bud på mulige spareløsninger i kommunen.

Blandt andet er der budt ind med forslag om at spare på udgiften til hundelorteopsamlingsposer og på tilskuddet til Kattens Værn.

Det er sæson for de såkaldte sparekataloger, og i løbet af efteråret skal kommunerne lægge det endelige budget for, hvad de vil bruge pengene på i 2024.

Sparekatalogerne indeholder en oversigt over forslag til besparelser på det budget, og udover Langeland Kommune, så har kommunalbestyrelsen i Svendborg besluttet, at der i forbindelse med budget 2024 skal udarbejdes et sparekatalog på 60 millioner kroner i 2024 stigende til 100 millioner kroner i 2027.

Nu skal politikerne i gang med forhandlinger om, hvor der skal spares.