Lars mangler penge til partikelfilter og beholder sin gamle dieselbil - tilskud hjælper ikke en skid

- Vi har en seks uger gammel dreng. Da han var tre dage gammel, skulle vi akut med ham til sygehuset i Odense. Heldigvis var reglerne ikke trådt i kraft endnu på det tidspunkt. Så havde jeg fået en bøde på 1.500 kroner for at redde min dreng, fortæller han.

Han undrer sig desuden over, hvilke områder af Odense zonen dækker.

- Vi kan ikke tage på sygehuset, men vi kan godt tage i zoologisk have.

De nye regler gælder også i København, Frederiksberg, Aarhus og Aalborg.

FDM håber på mere økonomisk støtte

FDM støtter de nye regler, da de ældre dieselbiler er blandt de biler, der belaster klimaet allermest, men bilisternes interesseorganisation havde også håbet på mere økonomisk støtte til bilisterne.

- Vi havde gerne set, at man indførte en midlertidig højere skrotpræmie for denne type biler, så disse bilejere blev endnu mere motiveret til at skifte dem ud. Hvis man gjorde det, tror vi, at man ville få endnu flere af disse mest forurenende biler væk fra vejene, siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange.

Må betale bøden på vej til sygehuset

Lars Pihl Christensen har dog foreløbigt ingen planer om at anskaffe sig en ny, mere miljøvenlig bil.

Hvor skifter du ikke bare bilen ud?

- Jeg er førtidspensionist. Min kæreste er på SU. Det er derfor, vi har købt en billig bil. Vi har ikke råd.

Hvor længe har du tænkt dig at beholde den?

- Den skal skrottes i 2025. Der har vi sidste syn på bilen. Vi bliver nødt til at beholde bilen nu, for vi har ikke økonomi til at købe en ny.

I stedet for at investere i en ny bil skal Lars Pihl Christiansen og hans familie have nogen til at køre dem, når de herefterdags skal på sygehuset. Han håber bare ikke, at der opstår noget akut.

- Jeg vil tage bøden, hvis mit barn eller kone skal akut på sygehuset igen. Jeg vil ikke tage bilen derind selv, hvis de bare har brækket armen, siger Lars Pihl Christensen.