Lille sydfynsk ø får internet for første gang

Beboere på den sydfynske ø Skarø har indtil nu måtte tage til takke med den internetforbindelse man har kunne trække på mobilmasterne.

Men nu får øen for første gang trukket et kabel over havbunden.

Det sker efter øen har fået bevilliget 2,3 millioner kroner fra Bredbåndspuljen 2023, til at få koblet øens 19 husstande til omverdenen via fiberkabler.

- Det er især om sommeren, når der er mange turister på øen, at det er en udfordring for os at komme på internettet via mobilmasten. Der er mange flere mennesker på øen, end mobilnetværket er dimensioneret til, fortæller Erik Mollerup, der er formand for Skarø Beboerforening.

Men den nye internetforbindelse åbner der sig helt nye muligheder for øboerne.

- Virksomheder kan komme på en stabil forbindelse, folk kan arbejde hjemmefra og børn kan lave lektier. Det er helt afgørende for, at få folk til at flytte til øen. Man kan også begynde at komme til lægen via videoopkald eller tage online genoptræningsforløb, forklarer Erik Mollerup.

Det nye søkabel til Skarø og tilslutningen af de 19 husstande forventes at være klar inden udgangen af 2025.