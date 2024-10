Lille virksomhed på vej mod stort eventyr efter gennembrud

I en baggård på en fredelige villavej i Gudme på Sydfyn er fem mænd dybt involveret i at finpudse en teknologi, der måske kan skabe et nyt erhvervseventyr på Sydfyn.

Den patenterede opfindelse, som Cool4sea nu har arbejdet med i ti år, kan udnytte den varme, som en skibsmotor udleder, når skibet sejler fremad. Varmen bliver opsamlet, og ved hjælp af et højt undertryk og salt bliver vand afkølet og kan bruges til aircondition på et stort skib.

- Vi har da en forventning og et håb om, at vi på et tidspunkt kan blive lige så store som C.C. Jensen, siger Daniel Buhl Hansen, der i dag er direktør i virksomheden Cool4sea, og har været med siden virksomheden blev dannet i 2014.

Virksomheden C.C Jensen A/S, der laver oliefiltre til søfarten, og med 300 ansatte er en af de største virksomheder i Svendborg, er ikke uenige i potentialet for virksomheden Cool4sea.

- Vi tror, at de har fundet en niche, og hvis vi kan værre med til at skabe et nyt C.C. Jensen i Svendborg, så skaber vi også nye arbejdspladser på Sydfyn og i Svendborg, og det fylder en del for os, siger Stig Due, der er administrerende direktør i virksomheden.

Stor lokal opbakning

C.C Jensen har både ydet økonomisk støtte til den lille virksomhed og stillet lokaler og forskellige former for støtte og rådgivning til rådighed.

Cool4sea har samtidig fået tilskud fra EU og har fået adskillige priser for deres ide og arbejde. Det amerikanske handelskammer i EU tildelte i 2015 Cool4sea en pris på grund af den innovative teknologi, der kan føre til miljømæssige og økonomiske fordele for skibsredere.

Samtidig har virksomheden fået både råd og opbakning fra andre virksomheder på Sydfyn.

Cool4sea blev grundlagt, da fire studiekammerater i 2014 ville gøre deres afgangsprojekt til virkelighed, og samme år blev virksomheden hædret med prisen DM i Entreprenørskab.