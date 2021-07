Line er tidligere anbragt: - Svært at læse sin journal

Line Andreasen viser med et mellemrum mellem pege- og tommelfinger på cirka fire centimeter størrelsen på den stak af papirer, hun fik, da hun søgte aktindsigt i sin journal i det offentlige. Og så var der alle dokumenterne i e-boks.

I stakken findes blandt andet indberetninger fra personale i folkeskolen, det er dagbogsnotater fra bosteder og handleplaner fra socialrådgivere.

- Det tog et stykke tid at læse dem, og jeg var nødt til at distancere mig, da jeg læste, for ikke at tage det hele ind, fortæller hun.

For det var langt fra let læsning, og nogle passager var svære at komme igennem.

- Der er en af pædagogerne, der skriver, at jeg følger efter en anden beboer som en hund. Det er ikke et rart billede at få. Det kunne hun have skrevet på mange andre måder. Hun gjorde mig til et dyr i stedet for et menneske , fortæller 28-årige Line Andreasen.

En ny rapport fra Danmarks Forsorgsmuseum, med titlen "Hvem troede de, jeg var?", sætter nu streg under, hvor vigtigt det er, at udsatte børn og unge som Line Andreasen bliver beskrevet ordentligt og nuanceret i de journaler, der følger dem, og som myndigheder har i deres arkiver.