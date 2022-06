LIVE fra anden DM-finale: GOG fører i Aalborg

Inden kampen pegede TV 2 Sports håndboldekspert Peter Bruun Jørgensen, at GOG har brug for tempo for at vinde kampen.

- De skal spille hurtigt, de skal fremad banen i kontrafasen og udnytte, at de er hurtigere end Aalborg.

- Jeg synes, GOG har været det bedst spillende hold i hele sæsonen, men de klappede sammen de sidste 20 minutter af det første opgør, sagde Peter Bruun Jørgensen