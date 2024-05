Live fra retten: Langeland tog Sandies drenge - Plejefamilie anklages for overgreb

Nye oplysninger er kommet frem under retssagen, hvor Sandie Hansen kræver 350.000 kroner i erstatning fra Langeland Kommune for uretmæssig tvangsfjernelse af hendes to drenge. I retssagen er det kommet frem, at de to drenge ifølge anklager blev udsat for psykisk og fysisk vold i plejefamilien, mens de var tvangsfjernet fra deres mor.