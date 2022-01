Livløs mand reddet op af vandet - nu er han erklæret død

- Han er nu reddet ind på land og i livløs tilstand bragt til Svendborg Sygehus, skriver Fyns Politi på Twitter klokken

Her blev han efterfølgende erklæret død, oplyser Fyns Politi klokken 10.50.

Mulig drukneulykke

Manden blev fundet i havnen klokken 09.15, hvor både Fyns Politi og Beredskab Fyn fik meldinger om en mulig drukneulykke.



- Vi er i fuld gang med at undersøge sagen nærmere for at afklare, hvad der er sket, skrev politiet på Twitter.

Ved middagstid oplyser Fyns Politi, at der er tale om en 58-årig mand fra Svendborg. Politiet konkluderer, at der ikke har været tale om en forbrydelse.