Livreddere forlader fynsk strand permanent

Frygt for alvorlige ulykker

Et livreddertårn skaber trygge badeforhold på de danske strande. Og det trækker gæster til stranden, påpeger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Svendborg, Hanne Ringgaard Møller (R). Hun mener, at det er en alvorlig sag, at Christiansminde Strand nu skal undvære livreddertårnet.

- Vi har tidligere haft drukneulykker her ud for Christiansminde, fordi der er så meget strøm i perioder, siger hun.

Et livreddertårn koster cirka 70.000 kroner for en sæson. Penge, som der ikke er udsigter til, at Svendborg Kommune i den kommende sæson afsætter midler til. Og det ærgrer Hanne Ringgaard Møller.

- Det handler ikke om pengene, men om hvordan vi finder dem. Lige nu kan jeg ikke love dem fra kommunens kasse, men vi må se, om vi kan finde dem andre steder, siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Svendborg.

Hanne Ringgaard Møller vil gå i dialog med Trygfonden, Kultur- og Fritidsudvalget og private for at se, om de ikke kan finde de manglende 70.000 kroner til et livreddertårn på Christiansminde Strand næste sæson.

Men som det ser ud lige nu, vil der på Fyn kun være ét livreddertårn. Det står i Kerteminde.

