Løsninger trænger sig på: De ældste elevers psykiske helbred er på spil

De ældste elever på landets skoler hungrer efter at komme tilbage til skolen igen.

Det ligger os meget på sinde at få vores store elever tilbage før sommerferien Nanna Lohman, skole- og uddannelseschef, Svendborg Kommune

Og spørger man Nanna Lohman, der er skole- og uddannelseschef i Svendborg Kommune, er det enormt vigtigt, at de ældste elever får lov at komme tilbage hurtigst muligt.

- Jeg er generelt bekymret for alle elever, der går i 6.-10. klasse. De trives bedst med mennesker omkring sig, siger Nanna Lohman til TV 2/Fyn og fortsætter:

- De har brug for voksne, der er der hver dag og kammerater, de kan grine med. Så kan det godt være, at det bliver i kortere tid end normalt, men der er behov for, at lærere og elever igen kan se hinanden i øjnene.

Eleverne påvirkes psykisk

Formanden for Danske Skoleelever på Fyn, Mikkel Kaa Hovvang Olsen, mener ligesom Nanna Lohman, at de ældste elever bliver påvirket psykisk af ikke at være tilbage i skolen endnu.

Det går ifølge Mikkel Kaa Hovvang Olsen især ud over de elever, der i forvejen er ensomme eller har psykiske problemer.

- Vi ser mange elever, der er i en svær situation. Mange er stressede over vigtige ting og fællesskaber, som de går glip af, siger Mikkel Kaa Hovvang Olsen, der er formand for Danske Skoleelever på Fyn.

Derfor anbefaler han, at så mange som muligt skal tilbage til skolerne. Han understreger samtidigt, at det skal være under ordentlige og sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold.

- Der er mange elever, som ikke kan følge med i undervisningen online. Måske fordi de ikke er vant til at arbejde alene og har brug for andre elever eller en lærer, der kan støtte dem. Der bliver tabt mange elever. Det er superærgerligt, men også forudsigeligt, siger Mikkel Kaa Hovvang Olsen.

Vil gerne have elever tilbage før ferien

Selvom det lige nu ikke er muligt at invitere de ældste elever tilbage, så stopper det ikke Svendborgs skole- og uddannelseschef i at tænke i alternative løsninger.

- Vi overvejer meget, hvordan vi kan få vores ældste elever tilbage, eventuelt bare en lille del af dagen for at styrke deres relationer til hinanden. Det ligger os meget på sinde at få vores store elever tilbage før sommerferien, siger Nanna Lohman.

Hvis der skal åbnes op, så kræver det, at sundhedsmyndighederne ændrer deres retningslinjer Anders Bondo Christensen, formand, Danmarks Lærerforening

Hendes idé lige nu er, at man kunne kombinere fjernundervisning med sociale aktiviteter. Og med hensyn til pladsmangel på skolen har Nanna Lohman også en idé til en løsning.

- Vi er udfordret på pladsen på vores skoler, men der er flere kulturinstitutioner i Svnedborg, blandt andet Naturama, der har tilbudt os noget plads. Vi har også mange idrætsfaciliteter, der står tomme, som man kunne bruge, siger hun.

Kræver ændringer i retningslinjer

Eleverne har gået hjemme siden den 11. marts, og derfor er deres savn til skolen til at forstå. Men ifølge Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og flere folketingspartier er det ikke sandsynligt, at de ældste elever kommer i skole før sommerferien.

Det bliver for trangt med de nuværende retningslinjer, og formanden for Danmarks Lærerforening kaldte det i sidste uge derfor for helt umuligt.

- Mange skoler er fyldt helt op, fordi eleverne bruger langt mere plads, når der skal være længere mellem den enkelte elev. Derfor er det ikke muligt i øjeblikket, sagde Anders Bondo Christensen til Ritzau.

- Hvis der skal åbnes op, så kræver det, at sundhedsmyndighederne ændrer deres retningslinjer, mener han.

For at få eleverne tilbage i skolerne mener Nanna Lohman også, at man bør lempe på nogle af kravene til afstand, mens alle andre regler om hygiejne og rengøring sagtens stadig kan opretholdes.