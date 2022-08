Lokal borgergruppe i Skårup samler underskrifter mod høje etageboliger

En forandring i området

Lokalplansforslaget er dog stadig i høringsfasen. Man tager derfor stadig imod forslag i forbindelse med boligprojektet fra borgerne, lyder det.

Ifølge Pia Dam (S), der er byrådsmedlem i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, er man bevidst om, at der vil ske "en forandring" i området, end hvad borgerne har været vant til med bindingsværkshuse og det tidligere seminariums bygninger.

Passer en tre etagers bygning ind i en lille landsby som Skårup?

- Jeg synes, at man har prøvet at imødekomme de her mange interesser, der er i området på denne her skønne plet midt i byen. Men det er rigtigt, at det kommer til at se anderledes ud, end nu, siger Pia Dam (S).

Hos den lokale borgergruppe ser man gerne, at Svendborg Kommune og den lokale bygherre bygger nyt i området. For det er primært højden på byggeriet som er en torn i øjet på naboerne, understreger de to beboere.

De håber derfor på, at der kan findes en løsning, der kommer alle til gode:

- Jeg håber da, at processen for den her lokalplan lige vil blive sænket en smule, så vi kan finde ud af at komme frem til løsning, så det også tilgodeser både stedets karakter og stedets ånd, siger Stine Holme.

Høringsfasen for lokalplansforslaget slutter den 12. august.

Se indslaget her: