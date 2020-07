Lokalbiblioteker genåbner for selvbetjening

Fra onsdag d. 29. juli er det igen muligt at gå på biblioteket i Gudme, Vester Skerninge, Lundby, Skårup, Stenstrup og på Thurø både i og - ikke mindst - udenfor den betjente åbningstid.

Svendborgs Biblioteker tager dermed endnu et skridt i genåbningen efter landet blev lukket ned i marts på grund af coronapandemien.

Læs også Fuld fart på fynske shelters: - Vi har tre til fire gange flere gæster end sidste år

Åbningstiden i de nævnte biblioteker bliver fra klokken 07.00 til 22.00 på alle ugens dage.

- Vi er meget glade for endelig at kunne give borgerne i lokalområderne adgang til lokaler og materialer på de lokale biblioteker. Vi ved, at det har været savnet, siger biblioteksleder Berit Sandholdt Jacobsen i en pressemeddelelse.



Som før nedlukningen kan borgerne således igen selv lukke sig ind og ud af lokalbibliotekerne ved at køre deres sundhedskort igennem scanneren ved indgangen, og benytte automaterne til aflevering og udlån af materialer.

Der vil være håndsprit og handsker til rådighed, lover Svendborgs Biblioteker.

- Og så opfordrer vi selvfølgelig vores gæster til at holde god afstand til hinanden, når de færdes mellem reolerne, siger Berit Sandholdt Jacobsen.

Læs også Husk at tjekke din busrute: Nye og nedlagte afgange træder i kraft til august