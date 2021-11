Lokale smagsoplevelser i Svendborg: Maybritt og Manoj vil sælge indiske chips i Europa

- Vi har i lang tid eksperimenteret med indiske snacks og prøvet dem af på vores gæster, og de var rigtig glade for det. Så det var det, vi valgte at gå med, siger hun.

Dermed blev coronaviruspandemien startskuddet til en helt ny rejse.

- Det inspirerede os til at gøre noget andet end det vi ellers havde planlagt, siger hun.

Vil nå ud i hele verden

Selvom virksomheden er en lille lokal virksomhed i Svendborg, så har den allerede opnået en pris.

- Det går helt forrygende. Blandt andet har vi vundet årets produktpris i kokkekonkurrencen sol over Gudhjem, så det er vi jo meget stolte af, siger Maybritt Beutnagel.

Parret drømmer om at komme til at sælge deres produkter rundt omkring i Europa, og er glad for den støtte de får lokalt i Svendborg.

- Jeg tænker at svendborg er et godt sted for iværksættere. der er meget støtte, og mange ting man kan få hjælp til her, siger Maybritt Beutnagel.

Fra Indienske smagoplevelser til gårdbutik

Overfor Maybritt Beutnagels stand står Morten Christensen. Han drømmer ikke om at få sine produkter ud i verden, men vil gerne holde sine produkter lokalt.

- Det her skal blive ved med at være småt og skal være et sted, der er tæt på Svendborg, siger Morten Christensen.