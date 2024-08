Hvis du tager en tur til Lundeborg og synes, at folk går og smiler lidt ekstra for tiden, så er der en måske en meget god forklaring på det.

Udover at havnebyen på den fynske østkyst netop har afholdt deres årlige byfest her i weekenden, så kan de også fejre, at de som den eneste fynske by er nomineret til 'Årets Landsby' i Danmark.