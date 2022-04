Mand anholdt for drab på sin kone

Her skriver politiet, at motivet bunder i "tragiske familieomstændigheder". Hvad det dækker over, vil Fyns Politi ikke komme nærmere ind på. Drabet efterforskes stadig, og politiet har ikke yderligere oplysninger søndag, skriver det på Twitter.

Fundet i parrets hjem

Den 73-årige kvinde blev fundet i parrets hjem i Sofielund i Svendborg lørdag morgen klokken 09.42. Det var en hjemmeplejer, der anmeldte dødsfaldet til politiet.

Søndagens grundlovsforhør af manden blev holdt for lukkede døre. Derfor kan politi eller anklager ikke oplyse, hvad der er kommet frem på retsmødet.

Det er fortsat uvist, hvordan kvinden er afgået ved døden.

Politiet har heller ikke oplyst, hvorledes den 72-årige mand forholder sig til sigtelsen.