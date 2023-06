Mand dømt for at holde kæreste indespærret

En 56-årig mand blev onsdag idømt fire måneders fængsel, efter han natten mellem den 18. og 19. august 2022 holdt sin daværende kæreste indespærret i sin lejlighed.

Det blev afgjort ved Byretten i Svendborg.

Frihedsberøvelsen varede i otte og en halv time, og manden erkendte at den havde fundet sted.

De to havde ikke været kærester længe, men var den 18. august endt i en diskussion efter en aften, som ellers havde været hyggelig.

Kvinden sagde til den 56-årige, at hun gerne ville hjem. Han ville dog ikke tillade at hun forlod lejligheden, og blokerede døren for hende.

Kvinden forsøgte flere gange i løbet af natten at komme derfra, og til sidst stillede manden et krav om, at hun skulle betale en gæld på 3100 kroner, hvis hun skulle derfra.

Ud over frihedsberøvelsen, indeholdte dommen også straf for at slå kvinden i hovedet, ulovlig tvang i forhold til pengeoverførslen og blufærdighedskrænkelse, da han efterfølgende havde sendt et nøgenbillede til kvinden. Den 56-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil modtage dommen.