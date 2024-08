Mand stjæler vin til 30 kroner og slår butikschef

En 51-årig mand fra Svendborg var ikke alt for godt kørende tirsdag.

Han var nemlig så hårdnakket besluttet på ikke at betale for en karton vin i Coop 365, at han slog butikschefen.

Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport og kommunikationskonsulent Mads Boel uddyber overfor TV 2 Fyn.

- I det øjeblik udvikler det sig fra et tyveri til et røveri, siger han og tilføjer, at manden ramte butikschefen på hånden.

Med kartonen under armen forsøgte manden ellers at snige sig ud af butikken, men blev opdaget af butikschefen, der satte efter. Optrinnet udspillede sig foran dagligvarebutikken på Lerchesvej i Svendborg.

Efter slaget flygtede røveren fra stedet til fods med kartonen, der har en værdi på 30 kroner.

En ansat i butikken indgav anmeldelsen klokken 12.56, hvorpå Fyns Politi satte jagten ind.

- En patrulje genkendte manden ud fra signalementet og foretog en anholdelse umiddelbart efter, siger Mads Boel, der tilføjer, at anholdelsen forløb uden dramatik. Han blev desuden sigtet for røveriet.

Eftersom manden var beruset, fik han lov til at sove branderten ud i detention. Ved et grundlovsforhør onsdag blev manden varetægtsfængslet i fire uger.