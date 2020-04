Mand tiltalt for at ville dræbe politibetjent med skud

Torsdag starter en retssag i Retten i Svendborg mod en 54-årig mand, der er tiltalt for med skud at have forsøgt at dræbe en politibetjent den 30. juli 2019 på Tåsinge.

Ifølge anklageskriftet, som TV 2/Fyn er i besiddelse af, har den 54-årige mand skudt mod politibetjenten med en jagtriffel med påsat kikkertsigte og lyddæmper.

Betjenten overlevede, men blev ramt i højre arm.

Truede kvinde på livet - og skød efter hende

Inden skudepisoden mod betjenten havde den 54-årige mand ifølge anklageskriftet flere gange truet en kvinde på livet. Tidligt på eftermiddagen den 30. juli havde manden affyret skud med riflen mod kvinden, der efterfølgende kontaktede politiet.

Da betjentene senere på eftermiddagen kom frem til ejendommen på Tåsinge for at anholde manden, befandt han sig på første sal. Det var her, at han gennem et vindue skød mod betjentene, der befandt sig på naboadressen.

Ud over forsøg på manddrab og trusler om vold er den 54-årige tiltalt for at overtræde våbenbekendtgørelsen. Anklagemyndigheden hos Fyns Politi går efter fængsselsstraf i sagen, der startede klokken ni i Retten i Svendborg.