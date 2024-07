Maria Hirse åbner op om tiden i fængsel: - Jeg var så rasende

Hård i filten

Selvom der var gode oplevelser i fængslet , var der i dén grad også barske løjer.

- Det var hårdt, både fysisk og psykisk. Jeg fik nogle slag, der blev tisset i min mad, der var flyvende skraldespande, og folk der fik revet håret af. Det er ikke unormalt i et fængsel. Jeg blev også selv hårdere i munden. Det var ikke særligt charmerende, men det var nødvendigt. For det hjælper ikke at være sød og venlig - så bliver du tromlet ned.

Også grænsesætning blev Maria Hirse tvunget til at blive bedre til.

- Jeg havde ikke været vant til at skulle være så tydelig i at sætte grænser. Det plejede jeg jo ikke at gøre, når jeg købte ind i Netto. Men det blev jeg nødt til her. Hvis det ikke havde givet mig ekstra straf, kunne jeg godt have fundet på at slå igen. Det ligger ellers langt fra mig, men derinde ser du det hele tiden, og det bliver så uretfærdigt. Så jeg kan faktisk godt forstå dem, der giver igen, for hvis man først er udset som offer, kræver det sin kvinde at komme igennem. Folk fik sådan nogen på hovedet.

Rasende på mig selv

Selvom tiden i fængsel var rå, var det alligevel allerværst, lige da Maria Hirse blev anholdt.

- Det var sindssygt, at det var kommet så vidt. Jeg var rasende på mig selv og ulykkelig over at mine valg gik ud over mine børn. Det gjorde så ondt, at jeg havde gjort mine børn ked af det. Men lige gyldigt hvor meget jeg bankede mig selv oveni hovedet, kunne jeg ikke lave det om. Det var også savnet til mine børn, der var det allerværste i fængslet.