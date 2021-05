Massive vandskader efter pludselig uvejr: - Det var en syndflod

Opgaven for SSG består i lørdag fortsat i det, som direktøren kalder det akutte skadesstop.

- Vi suger vandet op, desinficerer hvis der er kloakvand i, redder indbo og sætter affugtere op, så vi får sænket luftfugtigheden efterfølgende. Dermed skulle vi gerne kunne forhindre skimmelsvamp i flere af de ramte bygninger.

- De kommende dage skal vi vurdere skaderne, og hvis det er nødvendigt hugge gulve op og rive vægge ned, og så skal vi vurdere indboet, der er blevet skadet. Efterfølgende skal vi så i gang med at genopbygge, hvis der er bygningsdele, der er fjernet for at få fugten ud, siger Kurt Hove.

Uvist om noget kan reddes

For Halvor A.P. handler det lørdag om at få gang i det fjernvarmeanlæg, som også står i kælderen, og som kortsluttede, da vandet væltede ind fredag aften.

- Der kommer elektriker i dag og får varmen til at køre igen. Jeg afventer en taksator, men der er nok kø efter det her. Så jeg lader det ligge, og så må jeg jo tage alle delene en for en og se, om noget kan reddes, siger han.

Ifølge DMI blev der målt dobbelt skybrud med 32,6 millimeter nedbør på 30 minutter i Svendborg, og i alt er der faldet over 70 millimeter.