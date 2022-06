Mathias Gidsel efter 15 års guldtørke: - Jeg tror det bliver helligdag i Gudme

I styrkelokalet i Gudme var spillerne mandag ved at gøre sig klar til onsdagens første finalekamp, der spilles på hjemmebane.



En kamp som er længe ventet i den sydfynske klub. Det er nemlig tre år siden holdet sidst har været i en DM-finale. Og 15 år siden, GOG har haft DM-guldet i hænderne.

- Jeg tror det bliver helligdag i Gudme, hvis vi vinder den her DM-titel for første gang i 15 år. Og det er klart, det er en stadsfæstelse af at GOG er helt tilbage efter konkursen, siger en veloplagt Mathias Gidsel i træningslokalet.

GOG gik i januar 2010 konkurs efter i 2005, at være gået sammen med Svendborg TGI.



En stor oplevelse

Det giver da også gåsehud hos træner Nicolej Krickau at tænke på den mulighed holdet står overfor. Ikke mindst fordi semifinalerne endte med at skulle afgøres over tre kampe.

- Det at komme ud i sådan en kamp nummer tre, det er noget helt særligt. Det var alt eller intet, så allerede det, var en fin oplevelse.

Mathias Gidsel ser det da også som en helt unik chance, at guldskæbnen nu er delvist i egne hænder.

- Det er noget alle os spillere og klubben hungrer efter.

Sidst GOG vandt guldet var i 2007, så der er fokus på at slå rivalerne fra Aalborg. En opgave der ikke bliver nem, siger Nicolej Krickau

- Det bliver selvfølgelig en utroligt vanskelig opgave mod Aalborg, men vi har en rigtig god tro på at vi kan vinde opgøret. Især fordi vi er hjulpet godt på vej af en god hjemmebane. Intensiteten i hallen kommer til at være en finale værdigt, det er jeg ikke tvivl om.

- Kan vi få mesterskabet hjem, så er jeg helt sikker på at det sprænger i luften i Gudme og omegn.

Gidsel siger farvel

Når mesterskabet i sidste ende er blevet afgjort, så er det samtidig et farvel til Mathias Gidsel, der skal til at spille håndbold i Tyskland.

Derfor vil det for ham være den helt rigtige prik over i'et, hvis GOG kan slutte sæsonen og Mathias Gidsel sin tid i klubben med et mesterskab.

- Det vil betyde alt. Det var ikke skrevet i stenene, at jeg skulle stå her efter min korsbåndsskade. Men jeg har fået god hjælp fra den fysiske stab her i GOG, så det har kunne lade sig gøre at komme tilbage og være med til spille om guldet.

Og selvom GOG skal sige farvel til Mathias Gidsel, så har klubben fornyligt annonceret indkøbet af en ny profil. Han skal dog stå i målet.