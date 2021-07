Mette og kollegaerne kæmper for støtte: - Der er rigtig mange, der giver "thumbs up"

Indtil nu har opbakningen til sygeplejerskerne ikke været enorm, og en nylig voxmetermåling fra Ritzau viser, at flere end hver fjerde dansker mener, at regeringen nu skal gribe ind og stoppe sygeplejerskernes konflikt.



27,3 procent siger ja til et politisk indgreb, også selv om sygeplejerskerne ikke får opfyldt deres krav, mens 52,6 procent siger nej. 20,1 procent har ikke taget stilling til, om politikerne skal gribe ind overfor strejken.



Dermed er opbakningen til et politisk indgreb steget over de seneste uger.



Føler befolkningen er med dem

Men de sygeplejersker, som i dag forsøgte at vinde befolkningens opbakning på Svendborgsundbroen, har ikke mistet modet af den grund.



Sympatien til jer er jo egentlig ikke steget i løbet af den der måned. Er det ikke op ad bakke?

- Jeg synes, når man står her på broen, så føler jeg, at sympatien stadigvæk er rigtig, rigtig høj. Det er også det, vi mærker. Alle de steder, jeg har været i dag, mærker vi en enorm opbakning, og det er også den vi leder efter, er rigtig glade for os stolte over at få, fortæller John Christiansen, der er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Region Syddanmark.