Michaels hus evakueret: - Jeg sad ved min computer, og så hørte jeg et brag

Michael Madsen sad i sin kælder på Græskæmnervej i Svendborg onsdag formiddag, da en eksplosion fandt sted i nærheden.

- Jeg sad ved min computer, og så hørte jeg et brag, som hvis en stor jernplade ved vejarbejde vælter. Sådan et drøn, siger Michael Madsen til TV 2/Fyn og fortsætter:

Det er lidt underligt. Lidt tæt på. Det er jo kun fire huse fra mig Michael Madsen, beboer på Græskæmnervej

- Så gik vi ud og kiggede, men der var ikke noget at se. Vi troede, det var en gren, der var knækket af et træ. Fem minutter efter væltede det ind med brandbiler.

- Det er lidt underligt. Lidt tæt på. Det er jo kun fire huse fra mig.

Efterfølgende er Michael Madsens hus blevet evakueret sammen med en række andre huse i området.

- Ja, nu kan vi jo så ikke være hjemme, men heldigvis kan vi være ved min mor. Vi ved ikke noget om, hvor længe vi skal være væk, siger han.

Delvist brast sammen

Politiet er i gang med at evakuere alle beboere i en radius af 100 meter, mens de omkringliggende veje også vil blive afspærret.

- Der har været en eksplosion i et hus hernede. Vi ved ikke, hvad der har forårsaget det, men den har været så kraftig, at huset delvist er brast sammen, siger Thomas Jasper, Indsatleder ved Fyns Politi til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Vi ved ikke, hvad det er, der er eksploderet, og derfor har vi valgt at evakuere vejene rundt omkring. Vi prøver at slukke branden lidt på afstand, og så arbejder vi på, at det ikke breder sig til bygningerne ved siden af, siger han.

Der er endnu ingen meldinger om, hvordan branden er opstået.

Fyns Politi kan ikke oplyse, om der har været nogen personer i huset i forbindelse med branden.

