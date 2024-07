- Den sover jo aldrig indenfor, det har den aldrig gjort, men efter den kom ud fredag aften ville den slet ikke forlade mig. Jeg kunne ikke engang sætte den ned, den var simpelthen så bange, fortæller Jesper Stig Andersen.

Fredag lykkedes det ham langt om længe at redde den nødstedte kragefugl, der sad fast i et ventilationsanlæg tæt på hans have.