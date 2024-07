Mikrobryggerierne kæmper mod prisstigninger: - Branchen er klemt

Prøver at investere sig ud af det

Derfor har Svendborgsund Bryghus prøvet at fremtidssikre forretningen ved at flytte i nye lokaler på Svendborg Havn, hvor der er plads til en større produktion og et showroom, hvor de kan have gæster.

- Vi kan godt mærke de stigende omkostninger på alt, så vi har forsøgt at investere os ud af det. På den måde kan vi hæve omsætningen, så vi kan betale vores regninger, fortæller Bo Abelgren Ehlers og fortsætter:

- Lige nu gælder det om at hæve omsætningen og volumen, så vi kan imødekomme de her ekstra udgifter. Økonomien har selvfølgelig strammet lidt til, men vi har holdt fast og troet på, at det er vejen frem, så vi i fremtiden hæver vores omsætning. Vi tror på, at det er måden at gøre det på.

Investeringen kan ramme andre bryghuse

Bryghuset håber naturligvis på, at den relativt lave pris og de nye rammer kan tiltrække flere kunder, også selvom det kan gå ud over andre bryghuse.

- Vi skal ud og tage markedsandele fra nogen, og det er jo vores kollegaer. Så hvis det lykkes det for os, bukker andre nok under. Vi er mange, konkurrencen er hård, specielt indenfor specialøl.

Hos Svendborgsund Bryghus er der i hvert fald håb for fremtiden.

- Med de nye investeringer bliver det spændende, hvordan det går. Hvis vi rammer et lille minus i år, så er vi tilfredse, for vi er ved at bygge et fundament op til fremtiden, siger Bo Abelgren Ehlers og fortsætter:



- Vi regner med, at der i 2025 kommer sorte tal på bundlinjen igen.