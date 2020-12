Miljøindsats truer historiske møller: - En vandmølle uden vand er som et sejlskib uden sejl

Vandmøller er en vigtig del af den danske kulturarv, og møllerne var gennem århundrede samfundets vigtigste energikilde og centrum for udvikling af industri og erhverv, lyder det fra Dansk Møllerforening.

En ny vandplan fra Miljøstyrelsen lægger op til at opstemningen af vandmøllerne skal fjernes for at forbedre vandmiljøet og sikre, at fisk kan vandre langs vandløbene. Men ifølge Dansk Møllerforening vil det betyde, at vandmøllerne risikerer at måtte lade livet.

Foreningen har derfor bedt om foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg med en bøn om at redde de sidste ti intakte fungerende vandmøller. Heraf ligger de seks vanddmøller på Fyn.

At have en vandmølle uden mulighed for funktion, svarer til at skulle bevare sejlskibe uden mast og sejl. Dansk Møllerforening

Hensyn til fisk og mlijø

Dansk Møllerforening og møllernes ejere anmoder Folketingets Kulturudvalg om, at disse vandmøller anerkendes som særlig kulturarv af national betydning, og at de bevares for fremtiden i intakt og funktionel tilstand.

Ved mange af møllerne er opstemingen fjernet for at skabe bedre forhold for blandt andet ørreder. Den nye vandplan for 2021-27 lægger op til at endnu flere opstemninger bliver fjernet af hensyn til fisk og vandmiljø.

- Når vi skal forbedre vandmiljøet i Danmark skal vi også sikre, at fisk kan foretage vandringer gennem vores vandløb. Vi har nogle mål, der skal forbedre vandmiljøet og skal de nås, er det nødvendigt, at vandet bliver ledt uden om en række spærringer i vandløbene, for eksempel flere vandmøller, siger Peter Kaarup, der kontorchef i Miljøstyrelsen.

Ingen konflikt

Miljøstyrelsen mener godt, at vandmiljøet kan forbedres samtidig med, at vandmøllerne bliver bevaret.

- Opstemninger påvirker vandmiljøet, men der er ikke nødvendigvis en konflikt mellem at forbedre vandmiljøet og bevare kulturarven langs vandløbene. Der kan laves tekniske løsninger, så vandet bliver ledt uden om møllerne, og dermed kan vandmøller bevares som kulturarv, siger Peter Kaarup.

Vejstrup Mølle på Sydfyn er en af ti intakte fungerende vandmøller, som Dansk Møllerforening ønsker sikret. Foto: Ole Holbech

Ifølge Dansk Møllerforening er der i dag 56 bygningsfredede vandmøller i Danmark, men kun en del af dem er med bevaret fungerende mølleværk. Foreningen mener, at den kan blive svært at bevare vandmøllerne, hvis vandet ledes uden om møllerne.

- Fjerner man opstemningen i vandløb og åer, risikerer man at fjerne kulturarven og ødelægge de sidste fungerende vandmøller, siger den fynske historiker og vandmøllerekspert Ellen Warring, der skal deltage i mødet med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Vand skal uden om møller

Ved 30 af vandmøllerne er vandet ført udenom møllen, så der er reduceret eller ingen mulighed at mølleværket kan fungere. I alt 20 af møllerne består udelukkende af en bygning uden mølleinventar.

- At have en vandmølle uden mulighed for funktion, svarer til at skulle bevare sejlskibe uden mast og sejl. Uden vand til vandhjulene, kan vandmøllerne ikke bevares som autentisk og intakt kulturarv, skriver Dansk Møllerforening til Folketingets Kulturudvalg.

Men ifølge Miljøstyrelsen er der ingen vej uden om, at vandet skal ledes uden om vandmøllerne, hvis vandmiljøet på Fyn skal forbedres.

- Hovedparten af året skal vandet ledes uden om møllerne for at forbedre vandmiljøet, men der kan godt laves periodevise undtagelser, så vandmøllerne får vand til demonstrations drift eller tilsvarende, siger Peter Kaarup.

Vandløb skal ikke være dambrug

Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen har dannet den såkaldte ”Møllegruppe”, bestående af repræsenter fra Dansk Møllerforening, Historiske Huse, mølleejere og danske museer. Et af medlemmerne er den fynske historiker og vandmøllerekspert Ellen Warring.

- Nu må man jo ikke tro, at vi ikke syntes, vi skal have rene vandløb og god natur. Det synes vi bestemt. Men vi synes, lidt groft sagt, at man har lavet vores vandløb til en form for dambrug, altså en slags kunstig fiskeopdræt, hvor man sætter en masse fisk ud, som også faktisk ødelægger balancen i vandløbene. Vi skal have renere vandløb, men vi skal ikke lave det til dambrug, siger Ellen Warring.

Mødet med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg var planlagt til at foregå her i december, men er udskudt til det nye år på grund af corona.

