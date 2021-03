Millionbeløb på vej til museum: - Det er meget stort

5,5 millioner kroner er blevet doneret til Danmarks Forsorgmuseum i Svendborg af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Knud Højgaards Fond.

- Jeg havde ikke forventet at få fem millioner kroner fra en enkelt fond. Det er meget, meget stort, siger Jeppe Wichmann Rasmussen, der er museumsinspektør på Danmarks Forsorgsmuseum.

Pengene skal bruges på en ny udstilling med arbejdstitlen “Anbragt”, som skal have fokus på den oplevede børneforsorg i Danmark.

Drømt om pengene

Millionbeløbet betyder, at museet får en del lettere ved at realisere nogle af museumsinspektørens drømme.

- At stå nu og faktisk på et relativt tidligt tidspunkt i processen være så tæt på at kunne sætte i gang og sige: Nu kører vi, og vi kan alt det, vi gerne vil. Det er kæmpestort. Det havde jeg ikke turde håbe på. Jeg havde turde drømme om det, fortæller Jeppe Wichmann Rasmussen.

Danmarks Forsorgsmuseum arbejder med at bevare, forske i og formidle samfundets forsorg, som den har udspillet sig på så forskellige institutioner, eksempelvis børnehjem, fattiggårde, arbejdsanstalter og alderdomshjem - med særligt fokus fra midten af 1800-tallet og frem til i dag.