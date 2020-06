Milliontilskud skal genstarte kulturlivet i Svendborg 

Kulturlivet er blevet hårdt ramt af coronakrisen, og nu er der en håndsrækning på to millioner kroner på vej til kultur- og fritidslivet i Svendborg Kommune.

Pengene er en donation fra Svendborg Kommune og Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond (SEAF), som hver donerer en million kroner.

De to millioner kroner skal være med til at sikre, at der kan skabes kulturelle aktiviteter i kommunen de næste seks måneder.

Det forklarer borgmester Bo Hansen (S) i en pressemeddelelse.

- Jeg håber, at de to millioner kroner, der nu ekstraordinært bliver sendt ud til at understøtte kulturelle arrangementer af enhver art, betyder, at vi kommer til at opleve en levende by til sommer. Også selvom mange af de arrangementer, der var på tegnebrættet før corona-krisens indtog, nu er aflyst, udtaler borgmesteren.

Donation skal genstarte byen

For den almennyttige fond SEAF er der tale om en ekstraordinær donation, da fonden i forvejen uddeler penge til projekter inden for idræt, kultur og andre almennyttige områder to gange om året.

- Vi håber, at vi med de ekstra midler kan være med til at sikre, at der alligevel kommer masser af arrangementer og aktiviteter hen over sommeren, forklarer Anders Banke, direktør i Sydfyns Elforsyning.

Puljen på de to millioner kroner har fået navnet Genstart Svendborg, og midlerne kan søges af foreninger, institutioner, virksomheder og privatpersoner med en god ide.

Svendborg Event har allerede modtaget de første ansøgninger, som løbende vil blive vurderet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra byrådet i Svendborg samt fra SEAF.

