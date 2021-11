Min mening: Svendborg Kommune skal effektiviseres

Jeg mener at vi skal sikre, at vi får mest muligt ud af skattekronerne. Flere opgaver skal udliciteres til private virksomheder, som vil kunne løse de samme opgaver til en lavere pris og i mange tilfælde også med en højere kvalitet. Et eksempel kan være rengøringsopgaverne i kommunale skoler, dagsinstitutioner og lignende, men et andet sted, som jeg synes er særligt vigtigt, er indenfor ældreområdet.

Inddragelse af flere private virksomheder på ældreområdet, vil give flere valgmuligheder og mere selvbestemmelse for de ældre. Det er faktisk også det, som de ældre gerne vil have. Dansk Industri har tidligere undersøgt dette og det viser sig, at mange ældre som starter med kommunal hjemmehjælp senere vælger at skifte over til en privat leverandør.