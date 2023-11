Mandag indviede social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) en mindesten ved Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg.

Mindestenen skal være den fysiske manifestation af den officielle undskyldning, regeringen gav til ofrene for den tidligere åndssvageforsorg tidligere på efteråret.

Ved indvielsen talte ministeren med flere af de tidligere anbragte.



- Det har sat varige spor på sjælen for mange af de anbragte. Og for dem betyder det her rigtig meget, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.