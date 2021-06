Mindfulness er kommet på skoleskemaet: - Man lærer bedre både før og efter

Præstationssamfund

Mentale sundhedsproblemer blandt børn og unge er mere udbredte, end nogensinde før. Som en metode til at forebygge mental sygdom blandt børn og unge arbejder man med at øge deres evne til at håndtere stress og andre mentale udfordringer gennem mindfulness.



- Det er det der med at få skabt nogle pusterum i meget hektisk hverdag og en skolehverdag og skolekultur, som er præget af meget præstation efterhånden, forklarer klassens lærer Anita Røhling Sørensen, der har taget uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness og tilføjer:

- Især ovenpå corona, hvor nogen er gået mere i sort og har haft brug for et løft i forhold til ikke at sige, at det også bare kan være lige meget det hele, nikker hun.