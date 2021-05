Minkavlere frygter ventetid: Erstatninger kommer måske først i 2025

Selvom tempobonussen er i hus nu, så er det den store erstatning og at slippe af med tomme minkbure og det nedpakkede udstyr, men det slipper han nok ikke for foreløbigt. Græsset skal stadig slås og avlsanlæggene vedligeholdes, så det er til at tage i brug den dag, anlæggene skal takseres.

- Det har jeg det ikke ret godt med, jeg vil sådan set bare gerne have det væk, forklarer Jens Jensen, der for fem år siden investerede 18 millioner kroner i farmen.

Erstatning ligger langt væk

Forman for de fynske minkavlere, Martin From, frygter, at der kommer til at stå 2025 i kalenderen, før de anslåede erstatninger på i alt 12 milliarder kroner havner hos landets godt 1.000 minkavlere.