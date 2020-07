Mod al forventning: Stor stigning i boligsalget på Fyn

Økonomer havde forudset fald i boligpriser og en tilbagegang på boligmarkedet.

Men nye tal fra boligsiden viser, at antallet af boliger solgt på Fyn er steget med 44 procent i første halvdel af 2020 sammenlignet med samme periode sidste år.

Det kan ejendomsmægler Martin Nøhr fra EDC Askær og Nøhr i Svendborg mærke. Det går næsten for godt.

- Vi mangler faktisk huse til salg, siger han til TV 2/Fyn.

Vi er jo tilbøjelige til at lytte de her spådomme Martin Nøhr, ejendomsmægler

- Prognoserne er blevet gjort til skamme. Vi økonomer må tage på os, at vi tog fejl, siger Mikkel Høegh, der er boligøkonom i Jyske Bank.

Glæder sig over fejl

I Svendborg er stigningen det samme som på resten af Fyn. Her har man oplevet 44 procent flere solgte huse i juni i år sammenlignet med samme måned sidste år.

Ejendomsmæglerne glæder sig over at økonomerne tog fejl.

- Det har været lidt specielt. Vi er jo tilbøjelige til at lytte de her spådomme. Heldigvis har det vist sig, det ikke holdt stik. Vi havde 14 dage i starten, hvor der var lidt stille da corona kom. Men efterfølgende er det gået rigtig godt, fortæller Martin Nøhr.

Grunden til det øgede boligsalg kan ses som konsekvens af ledighedstallet. Det er det, der har overrasket økonomerne, ifølge Mikkel Høegh.

- Normalt er der sammenhæng i mellem stigende ledighed, og hvordan det går på boligmarkedet. Men dem der har mistet deres arbejde indtil videre, i den her krise, er dem med den dårligste tilknytning til arbejdsmarkedet som f.eks. ufaglærte. De er slet ikke i markedet for at købe ejerboliger, forklarer boligøkonomen.

Positive udsigter

Udsigten til et efterår hvor corona igen kan spøge i kulissen, skræmmer ikke Danny Bense fra København, der kigger efter ny bolig i det sydfynske.

- Der vil altid være en bue, der går op og ned i forhold til usikkerhed. Sker det at sammenfundet lukker ned igen, så vil vi hellere lukke ned her på Thurø eller Tåsinge eller et af de idylliske områder ved Svendborg, end vi vil sidde inde midt i København, hvor metroer og toge er fyldt med folk, siger han.

Økonomerne håber det gode første halvår fortsætter ud i resten af 2020.

- Der er grund til at være positiv også på andet halvår. Selvom jeg tror, det ikke vil gå så stærkt. Det der bliver afgørende, er ledighedskurven. Hvis ledighedskurven bliver ved med at knække, og der ikke kommer masser af virksomheder, der må afskedige deres medarbejdere, så skal boligmarkedet nok holde skindet på næsen, siger Mikkel Høegh.

På trods af de positive udsigter, er ejendomsmægleren i Svendborg stadig forsigtig.

- Vi er lidt mådeholdende. Det går godt lige nu, men vi lever ikke over evne og lægger til side til dårlige tider. Hvis de kommer, siger Martin Nøhr.