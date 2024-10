Efter en treårig pause kommer festivalen Modersmål tilbage til Svendborg i starten af 2025.

Det skriver Modersmål i en pressemeddelelse.

Navnet kommer af festivalens dogme om at give publikum en dybere forståelse af tankerne bag den danske lyrik. Med det sagt kan det offentliggøres, at Pernille Rosendahl og Jacob Bellens blandt andre kommer til at optræde på spillestedet Harders 1. februar.

Festivalen kan opleves i uge fire og fem, og billetsalget startede i dag klokken 10.