Mor til to skal betale 1.500 kroner mere for varme om måneden

Det er anden gang i år, at Svendborg Andels-Boligforening hæver aconto-beløbet for varme.

Boligforening: Derfor varsler vi stigninger på varme

Thomas Jeppesen, der er direktør i SAB, har en simpel forklaring på, hvorfor boligforeningen er nødt til at hæve aconto-beløbet.

- Stigende priser på gas. SAB producerer selv varmen til 1.500 lejemål i Svendborgs østlige bydel, og det gør vi på gas. Gasprisen er stukket helt af, og det har den været i et stykke tid, siger Thomas Jeppesen.

Dermed er Pernille Frisch Andreasen ikke den eneste, der skal til at finde ekstra penge hver måned for at kunne blive boende.

Forstår du, hvilke konsekvenser det har for jeres lejere?

- Det kan jeg love dig for. Jeg er meget bekymret, siger Thomas Jeppesen.

Direktøren understreger, at boligforeningen ikke har andre muligheder end at sende varmeregningen videre til lejerne, men han håber, at der fra politisk side kommer hjælp til de tusindvis af danskere, der har problemer med at betale deres el- og varmeregninger.

Varmechecken er brugt

Pernille Frisch Andreasen har modtaget en varmecheck på 6.000 kroner fra staten, og den har været med til at dække de stigende varmeudgifter, der har været tidligere i år.

- Den er brugt, konstaterer hun.

Kenneth Skipper, der også bor i Byparken, har dog ikke fået nogen varmecheck. Han bor alene og skal fra 1. november betale 364 kroner ekstra om måneden alene for varmen.

- Jeg overvejer at købe flamingoplader til de store vinduespartier i lejligheden, som jeg kan sætte op som isolering i vinterhalvåret, for jeg ved, det bliver rigtig koldt, siger Kenneth Skipper, der frygter, at flere stigninger er på vej.

- Jeg har en dårlig mavefornemmelse, for hvordan det ser ud om to eller tre måneder, spørger han.

Frygter næste stigning

Begge lejere er klar over, at boligforeningen hæver aconto-beløbet, så lejerne ikke står med en kæmperegning på et senere tidspunkt, når deres endelige forbrug er opgjort.

- Ved at det bliver hævet nu, undgår jeg at få et eftersmæld, så tingene hænger sammen. Det er en del af udviklingen. Men jeg synes, der er brug for en debat om os, der bor i almene boliger. Der er en overvægt af beboere på overførselsindkomst, og som ikke har ret meget at gøre med. De (boligforeningen, red.) er formentlig tvunget til at gøre det, siger Kenneth Skipper.

Pernille Frisch Andreasen frygter også, næste gang der kommer et brev fra boligforeningen.

- Det er selvfølgelig for at sikre os, at vi ikke står med en ekstra regning. Alligevel tænker jeg, at alt skal ske med måde, men aconto-beløbet kan ikke sættes op hver fjerde måned. Folk kan ikke betale det, siger hun.

Som det er nu, er der ikke så meget, hverken boligselskab eller lejerne kan gøre ved de stigende priser på gas, der har ramt hele Europa, og som skyldes, at udbuddet af gas meget lavt.

Skal I til at spare noget mere på energien?

- Det har jeg gjort længe. Det startede jeg på i april, da alting begyndte at stige. Lige nu går min kæreeste og jeg i bad, når vi kommer ud på vores arbejde for at spare på det varme vand herhjemme, siger Pernille Frisch Andreasen.

Hendes familie bor i en stor lejlighed med seks værelser og en husleje på 7.500 kroner om måneden.

Overvejer I flytte?

- Det er der heller ikke penge til, fastslår hun.

Hvis stigningerne fortsætter, vil hun dog ikke udelukke, at hendes familie kan blive nødt til at flytte i en mindre lejlighed eller sammen med noget anden familie.

Svendborg Andels-Boligforening udsendte brevet om de varslede prisstigninger onsdag og torsdag, og det er indtil videre ikke nogen, der har svaret tilbage, at de opsiger deres lejemål som følge af den ekstra regning.

Vil du også spare på energien, har TV 2 Fyn samlet 17 gode råd til, hvordan du kan spare på elregningen. Du kan blandt andet se, hvornår elprisen på Fyn er billigst, så du kan tænde din opvaskemaskine på det helt rigtige tidspunkt.